Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку 30 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем у продажу знизився на 12 копійок - до 24,97 гривень за долар, курс купівлі знизився до 24,94 гривень за долар. Курс євро опустився на 13 копійок в порівнянні з 29 листопада - до 27,74 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,9400 - 24,9700 грн/долар, євро 27,7133 - 27,7466 грн/євро, російський рубль 0,3892 - 0,3898 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9400 24,9700 EUR/UAH 27,7133 27,7466 RUB/UAH 0,3892 0,3898

Відзначимо, вчора торги по долару закрилися в діапазоні 25,0600 - 25,0900 грн/долар, євро 27,8466 - 27,8774 грн/євро, російський рубль 0,3921 - 0,3930 грн/рубль.

Національний банк України на тлі ситуації на міжбанківському ринку опустив офіційний курс долара. Зокрема, на 31 жовтня 2019 року курс долара знижено до 24,99 гривень, це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Загальна тенденція позначилася і на готівковому ринку. Сьогодні курс долара в продажу опускався до 25,08 гривень за долар, курс євро - до 27,91 гривень за євро.

Зокрема, 30 жовтня на готівковому ринку середній курс покупки долара складав 24,84 (24,90 - 29 жовтня), продажу - 25,08 (25,14 - 29 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становив 27,47 (27,47 - 29 жовтня), продажу - 27,91 (27,93 - 29 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становив 3,55 (3,56 - 29 жовтня), продажу 3,93 (3,93 - 29 жовтня) грн за 10 рублів.