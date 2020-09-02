Курс доллара продолжил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 2 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 27,67 гривен за доллар, курс в покупке до 27,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 29 копеек до 32,74 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6450 - 27,6750 грн/доллар, евро 32,7067 - 32,7422 грн/евро, российский рубль 0,3669 - 0,3675 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6450 27,6750 EUR/UAH 32,7067 32,7422 RUB/UAH 0,3669 0,3675

Отметим, 1 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,5750 - 27,5950 грн/доллар, евро 33,0183 - 33,0394 грн/евро, российский рубль 0,3748 - 0,3754 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 2 сентября 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 27,72 гривен за доллар. Курс евро снизился на 4 копейки до 32,98 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,49 (27,45 - 1 сентября), продажи - 27,72 (27,68 - 1 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,44 (32,47 - 1 сентября), продажи - 32,98 (33,01 - 1 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,41 - 1 сентября), продажи 3,81 (3,80 - 1 сентября) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 3 сентября установлен на таком уровне: 27,6428 гривен за 1 доллар (+0,0379 грн). При этом курс доллара на 2 сентября составляет 27,6049 гривен за 1 доллар.