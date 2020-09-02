Небольшой рост: что происходит с курсом доллара 2 сентября

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 4 копейки

В обменных пунктах Украины 2 сентября 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 27,72 гривен за доллар. Курс евро снизился на 4 копейки до 32,98 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,49 (27,45 - 1 сентября), продажи - 27,72 (27,68 - 1 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,44 (32,47 - 1 сентября), продажи - 32,98 (33,01 - 1 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,41 - 1 сентября), продажи 3,81 (3,80 - 1 сентября) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,63 гривен за доллар, курс в покупке до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 25 копеек до 32,78 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 2 сентября справочный курс на уровне 27,63 грн/доллар, повысив его по сравнению с 1 сентября (27,60 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,50 - 27,70 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, НБУ за месяц пополнил резервы почти на полмиллиарда долларов. Национальный банк Украины в течение августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 460,5 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

По прогнозу аналитик группы ICU, на валютном рынке на этой неделе не ожидается особых изменений. Курс гривны будет колебаться снова недалеко от уровня 27,5 грн/доллар.