Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 2 вересня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 27,67 гривень за долар, курс купівлі до 27,64 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 29 копійок до 32,74 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,6450 - 27,6750 грн/долар, євро 32,7067 - 32,7422 грн/євро, російський рубль 0,3669 - 0,3675 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6450 27,6750 EUR/UAH 32,7067 32,7422 RUB/UAH 0,3669 0,3675

Відзначимо, 1 вересня, торги по долару закрилися в діапазоні: 27,5750 - 27,5950 грн/долар, євро 33,0183 - 33,0394 грн/євро, російський рубль 0,3748 - 0,3754 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 2 вересня 2020 року о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 27,72 гривень за долар. Курс євро знизився на 4 копійки до 32,98 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,49 (27,45 - 1 вересня), продажу - 27,72 (27,68 - 1 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,44 (32,47 - 1 вересня), продажу - 32,98 (33,01 - 1 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,41 - 1 вересня), продажу 3,81 (3,80 - 1 вересня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 вересня встановлено на такому рівні: 27,6428 гривень за 1 долар (+0,0379 грн). При цьому курс долара на 2 вересня становить 27,6049 гривень за 1 долар.