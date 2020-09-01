Курс доллара продолжил рост на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал до уровня 27,60 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 1 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,59 гривен за доллар, курс в покупке до 27,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 33,03гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,5750 - 27,5950 грн/доллар, евро 33,0183 - 33,0394 грн/евро, российский рубль 0,3748 - 0,3754 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,5750 27,5950 EUR/UAH 33,0183 33,0394 RUB/UAH 0,3748 0,3754

Отметим, торги по доллару на межбанке 31 августа 2020 года закрылись в диапазоне: 27,5400 - 27,5700 грн/доллар, евро 32,8414 - 32,8772 грн/евро, российский рубль 0,3709 - 00,3715 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 1 сентября 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 27,68 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 33,01 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,45 (27,39 - 31 августа), продажи - 27,68 (27,64 - 31 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,47 (32,27 - 31 августа), продажи - 33,01 (32,81 - 31 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,41 (3,43 - 31 августа), продажи 3,80 (3,78 - 31 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,60 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 сентября установлен на таком уровне: 27,6049 гривен за 1 доллар (+0,0431 грн). При этом курс доллара на 1 сентября составляет 27,5618 гривен за 1 доллар.