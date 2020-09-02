НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 сентября установлен на таком уровне: 27,6428 гривен за 1 доллар (+0,0379 грн). При этом курс доллара на 2 сентября составляет 27,6049 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,63 гривен за доллар, курс в покупке до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 25 копеек до 32,78 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 2 сентября справочный курс на уровне 27,63 грн/доллар, повысив его по сравнению с 1 сентября (27,60 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 2 сентября 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 27,72 гривен за доллар. Курс евро снизился на 4 копейки до 32,98 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,49 (27,45 - 1 сентября), продажи - 27,72 (27,68 - 1 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,44 (32,47 - 1 сентября), продажи - 32,98 (33,01 - 1 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,41 - 1 сентября), продажи 3,81 (3,80 - 1 сентября) грн за 10 рублей.