Курс доллара продолжил рост

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 14 копеек до 24,66 гривен за доллар, курс евро вырос на 17 копеек до 26,81 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,43 (24,33 - 25 февраля), продажи - 24,66 (24,52 - 25 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,48 (26,34 - 25 февраля), продажи - 26,81 (26,64 - 25 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,47 - 25 февраля), продажи 3,83 (3,83 - 25 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,50 - 24,70 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 26 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 11 копеек до 24,67 гривен за доллар, курс в покупке до 24,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 26,83 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 26 февраля справочный курс на уровне 24,65 грн/доллар, повысив его по сравнению с 25 февраля (24,52 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, Совет Национального банка Украины 25 февраля одобрил отчет правления НБУ о выполнении Основных принципов денежно-кредитной политики в 2019 году.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 25 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,600 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 1,529 млрд грн. Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году.