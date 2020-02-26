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Совет НБУ одобрил отчет правления центробанка

Новости » Экономика     26.02.2020 - 10:31
Совет НБУ одобрил отчет правления центробанка
Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Несмотря на критику отдельных действий в целом отчет одобрен

Совет Национального банка Украины 25 февраля одобрил отчет правления НБУ о выполнении Основных принципов денежно-кредитной политики в 2019 году. Об этом написал глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, совет НБУ также дал правлению центробанка и Кабинету министров соответствующие рекомендации.

Совет НБУ, в частности, решил:

"Признать деятельность правления Национального банка Украины по выполнению Основных принципов денежно-кредитной политики в 2019 году такой, что хотя и способствовала достижению утвержденной Основными принципами инфляционной цели по состоянию на конец 2019 года, но не в полной мере учла эффект переноса укрепления курса гривны на потребительские цены и влияние на экономический рост в последнем квартале 2019 года".

Совет НБУ одобрил отчет правления центробанка

Отметим, в конце 2019 года конфликт между главой Совет НБУ Богданом Данилишиным и правлением центробанка вышел в публичную плоскость.

Напомним, Совет НБУ 5 декабря 2019 года объявил деятельность правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не отвечает вызовам современного развития Украины.

В НБУ считают, что Совет НБУ вышел за рамки собственных полномочий, приняв решение. В НБУ обратили внимание, никаких правовых последствий для персонального состава правления НБУ данное решение Совета Национального банка не имеет.

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