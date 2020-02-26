НБУ на 26 февраля повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, что на 4 копейки выше ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 февраля установлен на таком уровне: 24,5307 гривен за 1 доллар (+0,0312 грн). При этом курс доллара на 25 февраля составляет 24,4995 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 25 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 24,53 гривен за доллар, курс в покупке до 24,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 26,65 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 25 февраля справочный курс на уровне 24,52 грн/доллар, повысив его по сравнению с 24 февраля (24,49 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 25 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 24,52 гривен за доллар, курс евро вырос на 8 копеек до 26,64 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,33 (24,29 - 24 февраля), продажи - 24,52 (24,49 - 24 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,34 (26,24 - 24 февраля), продажи - 26,64 (26,56 - 24 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,50 - 24 февраля), продажи 3,83 (3,86 - 24 февраля) грн за 10 рублей.