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Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе

Новости » Экономика     25.02.2020 - 18:10
Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Ставки по ОВГЗ стабилизировались ниже 10% годовых

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 25 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,600 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 1,529 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 06.05.2020 на сумму 208,900 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,40% годовых.
  • с погашением 21.07.2021 на сумму 476,251 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,90% годовых.
  • с погашением 05.01.2022 на сумму 687,076 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,00% годовых.
  • с погашением 26.05.2027 на сумму 228,540 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,95% годовых.

Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,529 млрд грн,

Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году. Всего за 2019 год нерезиденты увеличили портфель гособлигаций на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на начало года было всего 6,36 млрд грн).

Предварительные данные макропрогноза на 2021-2023 годы ожидаются в течение недели Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в шесть раз
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