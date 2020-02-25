Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Ставки по ОВГЗ стабилизировались ниже 10% годовых

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 25 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,600 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 1,529 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 06.05.2020 на сумму 208,900 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,40% годовых.

с погашением 21.07.2021 на сумму 476,251 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,90% годовых.

с погашением 05.01.2022 на сумму 687,076 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,00% годовых.

с погашением 26.05.2027 на сумму 228,540 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,95% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,529 млрд грн,

Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году. Всего за 2019 год нерезиденты увеличили портфель гособлигаций на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на начало года было всего 6,36 млрд грн).