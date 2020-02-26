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Курс доллара ускорил рост на межбанке

Новости » Финансы     26.02.2020 - 10:37
Курс доллара ускорил рост на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара поднялся выше уровня 24,60 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 11 копеек до 24,67 гривен за доллар, курс в покупке до 24,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 26,83 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,6500 - 24,6700 грн/доллар, евро 26,8107 - 26,8300 грн/евро, российский рубль 0,3762 - 0,3767грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,6500

24,6700

EUR/UAH

26,8107

26,8300

RUB/UAH

0,3762

0,3767

Напомним, 25 февраля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5400 - 24,5600 грн/доллар, евро 26,5890 - 26,6107 грн/евро, российский рубль 0,3764 - 0,3769 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, что на 4 копейки выше ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 февраля установлен на таком уровне: 24,5307 гривен за 1 доллар (+0,0312 грн). При этом курс доллара на 25 февраля составляет 24,4995 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 25 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,600 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 1,529 млрд грн. Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году.

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Темы: Курс доллара
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