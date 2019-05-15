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Курс доллара продолжает расти на межбанке

Новости » Финансы    15.05.2019 - 10:39
Курс доллара продолжает расти на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал еще на 9 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 15 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 9 копеек до 26,41 грн/доллар, курс в покупке до 26,38 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 29,59 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,3800 - 26,4100 грн/доллар, евро 29,5614 - 29,5924 грн/евро, российский рубль 0,4067 - 0,4073 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,3800    26,4100

EUR/UAH     29,5614    29,5924

RUB/UAH     0,4067      0,4073

Курс доллара продолжает расти на межбанке

Напомним, 14 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,28 - 26,32 грн/доллар, евро 29,4598 - 29,5047 грн/евро, российский рубль 0,4037 - 0,4045 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,11 грн/доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 мая установлен на таком уровне: 2611,3216 гривен за 100 долларов (-9,2671 гривен).

Курс доллара резко вырос на межбанке НБУ повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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