Курс доллара продолжает расти на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал еще на 9 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 15 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 9 копеек до 26,41 грн/доллар, курс в покупке до 26,38 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 29,59 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,3800 - 26,4100 грн/доллар, евро 29,5614 - 29,5924 грн/евро, российский рубль 0,4067 - 0,4073 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3800 26,4100

EUR/UAH 29,5614 29,5924

RUB/UAH 0,4067 0,4073

Напомним, 14 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,28 - 26,32 грн/доллар, евро 29,4598 - 29,5047 грн/евро, российский рубль 0,4037 - 0,4045 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,11 грн/доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 мая установлен на таком уровне: 2611,3216 гривен за 100 долларов (-9,2671 гривен).