Курс долара продовжує рости на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав ще на 9 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 15 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 9 копійок до 26,41 грн/долар, курс купівлі до 26,38 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 29,59 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,3800 - 26,4100 грн/долар, євро 29,5614 - 29,5924 грн/євро, російський рубль 0,4067 - 0,4073 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3800 26,4100

EUR/UAH 29,5614 29,5924

RUB/UAH 0,4067 0,4073

Нагадаємо, 14 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,28 - 26,32 грн/долар, євро 29,4598 - 29,5047 грн/євро, російський рубль 0,4037 - 0,4045 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,11 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 травня встановлено на такому рівні: 2611,3216 гривень за 100 доларів (-9,2671 гривень).