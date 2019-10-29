Курс долара знову наблизився до позначки 25 гривень

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Курс долара на 29 жовтня знизився до 25,06 гривень

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2019 року встановив курс долара на позначці 25,06 гривень, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Зокрема, на 29 жовтня офіційний курс гривні встановлено на такій позначці: 2506,7144 гривень за 100 доларів (-10,6972 гривень).

При цьому курс долара на 28 жовтня становив 2517,4116 гривень за 100 доларів.

Фото: скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, напередодні на відкритті міжбанківського валютного ринку курс долара знизився до 25,07 гривень, але до закриття сесії перейшов до зростання і стабілізувався на позначці 25,13 гривень за долар.

Враховуючи торги на міжбанківському ринку, Нацбанк на 28 жовтня встановлював довідковий курс на рівні 25,05 гривень за долар, знизивши його порівняно з 25 жовтня (25,19 гривень).

Як вважають експерти, цього тижня курс долара буде рости. Зокрема, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб в коментарі РБК-Україна заявив, що до кінця тижня на міжбанку американська валюта може торгуватися близько 25,2 гривень, а в банках готівковий долар може торгуватися близько 25,0/25,3 гривень.

Вчора на готівковому ринку середній курс покупки долара був на рівні 24,86 (24,94 - 25 жовтня), продажу - 25,14 (25,21 - 25 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро 27,47 (27,57 - 25 жовтня), продажу - 27,92 (28,02 - 25 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля 3,56 (3,56 - 25 жовтня), продажу 3,93 (3,93 - 25 жовтня) грн за 10 рублів.