НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,17 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 октября установлен на таком уровне: 2517,4116 гривен за 100 долларов (+6,0004 гривен).

При этом курс доллара на 25 октября составляет 2511,4112 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 25 октября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 9 копеек до 25,24 гривен за доллар, курс в покупке до 25,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 28,03 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 25 октября справочный курс на уровне 25,19 грн/доллар, повысив его по сравнению с 24 октября (25,13).

В то же время в обменных пунктах Украины 25 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 7 копеек до 25,21 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку до 28,02 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,94 (24,88 - 24 октября), продажи - 25,21 (25,14 - 24 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,57 (27,57 - 24 октября), продажи - 28,02 (28,01 - 24 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,56 - 24 октября), продажи 3,93 (3,93 - 24 октября) грн за 10 рублей.