Курс доллара поднялся выше уровня 24,50

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 29 копеек до 24,66 гривен за доллар, курс евро вырос на 30 копеек до 26,89 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,30 (24,05 - 30 сентября), продажи - 24,66 (24,27 - 30 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,35 (26,17 - 30 сентября), продажи - 26,89 (26,59 - 30 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,44 - 30 сентября), продажи 3,82 (3,80 - 30 сентября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,95-24,70 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 18 копеек до 24,56 гривен за доллар, курс в покупке до 24,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 37 копеек до 26,74 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,54 грн/доллар, повысив его по сравнению с 1 октября (24,16). Таким образом, официальный курс на 2 октября будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк связывает увеличение предложения валюты на межбанковском валютном рынке в 2019 году с появлением новых фундаментальных факторов. По данным НБУ, прежде всего на валютный рынок влияет устойчивый приток средств нерезидентов в гривневый государственный долг. Другой новый фундаментальный фактор - это рекордный рост урожайности зерновых в Украине.

Напомним, Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке. В IV квартале 2019 года НБУ намерен покупать на межбанковском валютном рынке до 30 млн долларов в день для наращивания международных резервов Украины. Это на 10 млн долларов больше количественного индикатора, который действовал во II-III кварталах 2019 года.