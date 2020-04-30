Курс доллара поднялся выше психологической отметки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 30 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,03 гривен за доллар, курс в покупке до 27,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 29,39 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,0000 - 27,0300 грн/доллар, евро 29,3652 - 29,3978 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3718 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0000 27,0300 EUR/UAH 29,3652 29,3978 RUB/UAH 0,3712 0,3718

Напомним, 28 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9300 - 26,9600 грн/доллар, евро 29,2567 - 29,2785 грн/евро, российский рубль 0,3668 - 0,3675 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,97 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 апреля установлен на таком уровне: 26,9714 гривен за 1 доллар (-0,0771 грн). При этом курс доллара на 29 апреля составляет 27,0485 гривен за 1 доллар.

Напомним, 28 апреля Минфин вернулся на рынок и разместил гособлигации почти на 10 млрд грн. Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 5,377 млрд грн и долларовые на 154 млн долларов.

Национальный банк (НБУ) обнародовал график тендеров по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней, а также по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет. Первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования состоится уже 8 мая, а следующий - 12 июня.