Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 28,24 гривен за доллар, курс в покупке до 28,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 34,19 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2200 - 28,2400 грн/доллар, евро 34,1659- 34,1901 грн/евро, российский рубль 0,3828 - 0,3832.

Отметим, 18 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2300 - 28,2600 грн/доллар, евро 34,0764 - 34,1126 грн/евро, российский рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,19 гривен за доллар. Курс вырос на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 января установлен на таком уровне: 28,1926 гривен за 1 доллар (+0,1402 грн). При этом курс доллара на 18 января составляет: 28,0524 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара возобновил рост после стабилизации возле уровня 28 гривен.

Прогноз

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.