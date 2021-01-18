Курс доллара продолжил рост на межбанке в начале недели

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на 7 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 18 января 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 28,26 гривен за доллар, курс в покупке до 28,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 34,11 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2300 - 28,2600 грн/доллар, евро 34,0764 - 34,1126 грн/евро, российский рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.

Отметим, 16 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1000 - 28,1800 грн/доллар, евро 34,0195- 34,0437 грн/евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,19 гривен за доллар. Курс вырос на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 января установлен на таком уровне: 28,1926 гривен за 1 доллар (+0,1402 грн). При этом курс доллара на 18 января составляет: 28,0524 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара возобновил рост после стабилизации возле уровня 28 гривен.