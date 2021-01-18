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НБУ резко повысил официальный курс доллара

Киев, Понедельник 18 января 2021 16:23
НБУ резко повысил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подорожал еще на 14 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,19 гривен за доллар. Курс вырос на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 января установлен на таком уровне: 28,1926 гривен за 1 доллар (+0,1402 грн). При этом курс доллара на 18 января составляет: 28,0524 гривен за 1 доллар.

НБУ резко повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара возобновил рост после стабилизации возле уровня 28 гривен.

НБУ резко повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 28,17 гривен за доллар, курс в покупке до 28,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 33,99 гривен за евро.

Прогноз

Напомним, данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.

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