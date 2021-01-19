Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 19 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 28,24 гривень за долар, курс купівлі до 28,22 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 34,19 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2200 - 28,2400 грн/долар, євро 34,1659 - 34,1901 грн/євро, російський рубль 0,3828 - 0,3832.

Нагадаємо, 18 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2300 - 28,2600 грн/долар, євро 34,0764 - 34,1126 грн/євро, російський рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 19 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,19 гривень за долар. Курс виріс на 14 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 січня встановлено на такому рівні: 28,1926 гривень за 1 долар (+0,1402 грн). При цьому курс долара на 18 січня становить: 28,0524 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара відновив зростання після стабілізації біля рівня 28 гривень.

Прогноз

Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.