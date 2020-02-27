Курс доллара перешел к снижению

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 24,63 гривен за доллар, курс евро вырос на 8 копеек до 26,89 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,41 (24,43 - 26 февраля), продажи - 24,63 (24,66 - 26 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,54 (26,48 - 26 февраля), продажи - 26,89 (26,81 - 26 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,48 - 26 февраля), продажи 3,82 (3,83 - 26 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,50 - 24,70 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 27 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 24,61 гривен за доллар, курс в покупке 24,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 26,92 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 февраля справочный курс на уровне 24,58 грн/доллар, снизив его по сравнению с 26 февраля (24,65 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,600 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 1,529 млрд грн. Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году.

Напомним, Совет Национального банка Украины 26 февраля одобрил отчет правления НБУ о выполнении Основных принципов денежно-кредитной политики в 2019 году.