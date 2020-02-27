Курс доллара прекратил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар закрепился на уровне 24,60 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 24,61 гривен за доллар, курс в покупке 24,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 26,92 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,5900 - 24,6100 грн/доллар, евро 26,8990 - 26,9208 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3748 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5900 24,6100 EUR/UAH 26,8990 26,9208 RUB/UAH 0,3743 0,3748

Напомним, 26 февраля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5900 - 24,6100 грн/доллар, евро 26,7046 - 26,7294 грн/евро, российский рубль 0,3769 - 0,3775 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,64 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 февраля установлен на таком уровне: 24,6490 гривен за 1 доллар (+0,1183 грн). При этом курс доллара на 26 февраля составляет 24,5307 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 25 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,600 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 1,529 млрд грн. Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году.

Напомним, Совет Национального банка Украины 25 февраля одобрил отчет правления НБУ о выполнении Основных принципов денежно-кредитной политики в 2019 году.