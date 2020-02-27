Курс долара перейшов до зниження

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 лютого 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 24,63 гривень за долар, курс євро виріс на 8 копійок до 26,89 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,41 (24,43 - 26 лютого), продажу - 24,63 (24,66 - 26 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,54 (26,48 - 26 лютого), продажу - 26,89 (26,81 - 26 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,48 - 26 лютого), продажу 3,82 (3,83 - 26 лютого) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,50 - 24,70 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 27 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 24,61 гривень за долар, курс купівлі 24,59 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 26,92 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 лютого довідковий курс на рівні 24,58 грн/долар, знизивши його порівняно з 26 лютого (24,65 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 26 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 1,600 млрд грн, тоді як тижнем раніше суму була 1,529 млрд грн. Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні в 2019 році.

Нагадаємо, Рада Національного банку України 26 лютого схвалив звіт правління НБУ щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики в 2019 році.