Курс доллара немного вырос после стремительного падения

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 24,27 гривен за доллар, курс евро вырос на 2 копейки до 26,63 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,97 (23,95 - 25 сентября), продажи - 24,27 (24,19 - 25 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 24,23 (24,19 - 25 сентября), продажи - 26,63 (26,61 - 25 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,45 - 25 сентября), продажи 3,83 (3,83 - 25 сентября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,95-24,50 грн/доллар, немного повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 24,22 гривен за доллар, курс в покупке до 24,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,50 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,19 грн/доллар, повысив его по сравнению с 25 сентября (24,06). Таким образом, официальный курс на 27 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

Финансовые аналитики украинских компаний не ожидают значительного роста курса доллара к гривне до конца 2019 года. Прогнозы колеблются от 25,5 до 26,5 грн за доллар.

В то же время эксперты считают, что откат или коррекция курса гривны к доллару по сравнению с нынешним уровнем возможны уже в конце сентября и в начале октября.