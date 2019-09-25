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Банкиры прогнозируют разворот на валютном рынке в ближайшие дни

Новости » Финансы    25.09.2019 - 11:19
Банкиры прогнозируют разворот на валютном рынке в ближайшие дни
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара достиг дна и в скором времени начнет расти, считают эксперты

Откат или коррекция курса гривны к долларом по сравнению с нынешним уровнем возможны уже в конце сентября и в начале октября. Об этом комментарии РБК-Украина сказал директор департамента казначейства и финансовых учреждений "ОТП Банка" Антон Коваленко.

Как отметил эксперт, в сентябре 2019 года не наблюдалось традиционного ослабления курс гривны благодаря аграриям, металлургам и нерезидентам. Кроме того, население также успокоилось и не последовало панического роста доллара. "Даже кэш не реагирует на сезонность", - добавил он.

Коваленко считает, что экспортеры придерживали валюту в надежде продать ее дороже в сентябре, но роста не последовало, "а выручка заходила, и пришлось ее отправлять на рынок, что и повлияло на укрепление гривны".

Эксперт заявил, что в "ОТП Банке" прогнозировали на конец года 26,5-27 грн/доллар, но пересмотрели прогноз в сторону 26-26,5 грн/доллар.

"Думаю, что минимум года будет зафиксирован в сентябре", - сказал он.

Напомним, на открытии межбанка 25 сентября 2019 года курс доллара снизился на 16 копеек до 24,07 гривен за доллар, курс в покупке до 24,05 гривен за доллар.

Отметим, руководители украинских компаний ожидают в 2020 году курс доллара на уровне 28 грн/доллар.

Курс доллара на межбанке приблизился к отметке в 24 гривны Курс доллара 25 сентября упал до очередного минимума с 2016 года
Темы: Курс доллара
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