Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар прекратил падение

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 24,22 гривен за доллар, курс в покупке до 24,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,50 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,1900 - 24,2200 грн/доллар, евро 26,4759 - 26,5087 грн/евро, российский рубль 0,3763 - 0,3769 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1900 24,2200 EUR/UAH 26,4759 26,5087 RUB/UAH 0,3763 0,3769

Напомним, 25 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,1750 - 24,2000 грн/доллар, евро 26,5562 - 26,5837 грн/евро, российский рубль 0,3753 - 0,3761 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,12 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 сентября установлен на таком уровне 2412,0199 гривен за 100 долларов (-8,9292 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 25 сентября - 2420,9491 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.

Финансовые аналитики украинских компаний не ожидают значительного роста курса доллара к гривне до конца 2019 года. Прогнозы колеблются от 25,5 до 26,5 грн за доллар.

В то же время эксперты считают, что откат или коррекция курса гривны к доллару по сравнению с нынешним уровнем возможны уже в конце сентября и в начале октября.