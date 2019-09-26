Курс долара трохи виріс після стрімкого падіння

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 24,27 гривень за долар, курс євро виріс на 2 копійки до 26,63 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,97 (23,95 - 25 вересня), продажу - 24,27 (24,19 - 25 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 24,23 (24,19 - 25 вересня), продажу - 26,63 (26,61 - 25 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,45 - 25 вересня), продажу 3,83 (3,83 - 25 вересня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,95-24,50 грн/долар, трохи підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 24,22 гривень за долар, курс купівлі-до 24,19 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 26,50 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,19 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 25 вересня (24,06). Таким чином, офіційний курс на 27 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Фінансові аналітики українських компаній не очікують значного росту курсу долара до гривні до кінця 2019 року. Прогнози коливаються від 25,5 до 26,5 грн за долар.

У той же час експерти вважають, що відкат або корекція курсу гривні до долара порівняно з нинішнім рівнем можливі вже в кінці вересня і на початку жовтня.