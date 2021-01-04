ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Курс доллара немного вырос на межбанке в первый торговый день года

Автор: Александр Белоус

Доллар торгуется возле уровня 28,35 гривен, евро - возле уровня 34,75 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,35 гривен за доллар, курс в покупке до 28,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 34,81 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3300 - 28,3550 грн/доллар, евро 34,7495 - 34,7774 грн/евро, российский рубль 0,3862 - 0,3869 грн/рубль.

Самые читаемые новости

Отметим, 29 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3000 - 28,3300 грн/доллар, евро 34,7807 - 34,8147 грн/евро, российский рубль 0,3778 - 0,3884 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 декабря 2020 года - 4 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,27 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2020 год вырос на 19,4% (по сравнению с 23,68 на 31 декабря 2019 года). Среднегодовое значение составило 26,95 грн/доллар.

Напомним, в период с 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года включительно действовал официальный курс гривны к иностранным валютам рассчитанный Национальным банком Украины 30 декабря 2020 года.

Прогноз

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля