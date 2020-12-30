Межбанк закрылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар в последний банковский день 2020 года поднялся до уровня 28,30 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 30 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 12 копеек до 28,33 гривен за доллар, курс в покупке до 28,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 34,81 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3000 - 28,3300 грн/доллар, евро 34,7807 - 34,8147 грн/евро, российский рубль 0,3778 - 0,3884 грн/рубль.

Отметим, 29 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1900 - 28,2150 грн/доллар, евро 34,5750 - 34,6056 грн/евро, российский рубль 0,3824 - 0,3829 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 декабря 2020 года - 4 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,27 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2020 год вырос на 19,4% (по сравнению с 23,68 на 31 декабря 2019 года). Среднегодовое значение составило 26,95 грн/доллар.

Напомним, в период с 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года включительно действует официальный курс гривны к иностранным валютам рассчитанный Национальным банком Украины 30 декабря 2020 года.

В последний день, года, 31 декабря 2020 года, до 13:00 через СЭП осуществляются платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в адрес НБУ, органов Государственной казначейской службы и платежи от НБУ и органов Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЕП.