НБУ обнародовал график работы банков на новогодние праздники

Фото: касса банка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банки почти полностью прекратят работу 1-3 января

Национальный банк Украины (НБУ) определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года в начале 2021 года. Выходными днями будут 1-3 января и 7-10 января.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ определил следующий график работы:

30 декабря 2020 года СЭП работает до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и другие системы НБУ работают в обычном режиме.

31 декабря 2020 года до 13:00 через СЭП осуществляются платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в адрес НБУ, органов Государственной казначейской службы и платежи от НБУ и органов Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЕП. Валютный рынок работает с учетом особенностей работы СЭП, изложенных в регламенте. Банковский день в СЭП заканчивается в 13:00.

1 января 2021 года банковский день в СЭП начинается в 9.00 с датой банковского дня 4 января 2021 года.

1-3 января 2021 года включительно участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе согласно собственных потребностей и потребностей своих клиентов. Межбанковские переводы через СЭП в этот период осуществляются с датой банковского дня 4 января 2021 года. В этот период Депозитарий НБУ не работает, а банки не осуществляют операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины, в том числе со своими клиентами.

4-6 января 2021 года СЭП и банковская система работают в обычном режиме.

день работы банковской системы Украины переносится с пятницы 8 января 2021 года на субботу 16 января 2021 года.

16 января 2021 года межбанковские переводы осуществляются через СЭП с датой банковского дня 16 января 2021 года.

17 января 2021 года межбанковские переводы осуществляются через СЭП с датой банковского дня 18 января 2021 года.

В период с 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года включительно действует официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, рассчитаны Национальным банком Украины 30 декабря 2020 года.

Кроме того, 1-3 и 7-10 января 2021 года банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции. В то же время банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

Напомним, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

Отметим, чСистема электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа на сутки 7 дней на неделю.