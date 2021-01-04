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Курс долара трохи виріс на міжбанку в перший торговий день року

Автор: Олександр Білоус

Долар торгується біля рівня 28,35 гривень, євро - біля рівня 34,75 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 4 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,35 гривень за долар, курс купівлі до 28,30 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 34,81 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3300 - 28,3550 грн/долар, євро 34,7495 - 34,7774 грн/євро, російський рубль 0,3862 - 0,3869 грн/рубль.

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Відзначимо, 29 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3000 - 28,3300 грн/долар, євро 34,7807 - 34,8147 грн/євро, російський рубль 0,3778 - 0,3884 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 31 грудня 2020 року - 4 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,27 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні, щодня встановлюється НБУ, за 2020 рік виріс на 19,4% (порівняно з 23,68 на 31 грудня 2019 року). Середньорічне значення склало 26,95 грн/долар.

Нагадаємо, у період з 31 грудня 2020 року до 4 січня 2021 року включно діяв офіційний курс гривні до іноземних валют розрахований Національним банком України 30 грудня 2020 року.

Прогноз

Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Прогноз погоди
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