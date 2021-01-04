Курс долара трохи виріс на міжбанку в перший торговий день року

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 4 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,35 гривень за долар, курс купівлі до 28,30 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 34,81 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3300 - 28,3550 грн/долар, євро 34,7495 - 34,7774 грн/євро, російський рубль 0,3862 - 0,3869 грн/рубль.

Відзначимо, 29 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3000 - 28,3300 грн/долар, євро 34,7807 - 34,8147 грн/євро, російський рубль 0,3778 - 0,3884 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 31 грудня 2020 року - 4 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,27 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні, щодня встановлюється НБУ, за 2020 рік виріс на 19,4% (порівняно з 23,68 на 31 грудня 2019 року). Середньорічне значення склало 26,95 грн/долар.

Нагадаємо, у період з 31 грудня 2020 року до 4 січня 2021 року включно діяв офіційний курс гривні до іноземних валют розрахований Національним банком України 30 грудня 2020 року.

Прогноз

Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.