Курс доллара немного вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 3 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 3 копейки до 26,26 грн/доллар, курс в покупке до 26,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 29,47 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,2600 - 26,3100 грн/доллар, евро 29,4457 - 29,4768 грн/евро, российский рубль 0,4025 - 0,4033 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,2300 26,2600

EUR/UAH 29,4457 29,4768

RUB/UAH 0,4025 0,4033

Напомним, 8 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,2000 - 26,2350 грн/доллар, евро 29,3440 - 29,3805 грн/евро, российский рубль 0,4020 - 0,4029 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,24 грн/доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 мая установлен на таком уровне: 2624,955 гривен за 100 долларов (-9,047 гривен).