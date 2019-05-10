Курс долара трохи зріс на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 3 копійки до 26,26 грн/долар, курс купівлі до 26,23 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 29,47 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,2600 - 26,3100 грн/долар, євро 29,4457 - 29,4768 грн/євро, російський рубль 0,4025 - 0,4033 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,2300 26,2600

EUR/UAH 29,4457 29,4768

RUB/UAH 0,4025 0,4033

Нагадаємо, 8 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,2000 - 26,2350 грн/долар, євро 29,3440 - 29,3805 грн/євро, російський рубль 0,4020 - 0,4029 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,24 грн/долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 травня встановлено на такому рівні: 2624,955 гривень за 100 доларів (-9,047 гривень).