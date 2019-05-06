Курс доллара немного вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 3 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 6 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 3 копейки до 26,54 грн/доллар, курс в покупке до 26,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 29,68 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару закрылись в диапазоне 26,5100 - 26,5400 грн/доллар, евро 29,6540 - 29,6849 грн/евро, российский рубль ,4060 - 0,4067 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,5100 26,5400

EUR/UAH 29,6540 29,6849

RUB/UAH 0,4060 0,4067

Напомним, 3 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4800 - 26,5100 грн/доллар, евро 29,5675 - 29,5984 грн/евро, российский рубль 0,4062 - 0,4069 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,48 грн/доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 мая установлен на таком уровне: 2648,0461 гривен за 100 долларов (-7,6781 гривен).