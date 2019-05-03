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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    03.05.2019 - 17:30
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 11 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 3 мая 2019 года снизился на 11 копеек до 26,51 грн/доллар, курс в покупке до 26,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 29,59 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4800 - 26,5100 грн/доллар, евро 29,5675 - 29,5984 грн/евро, российский рубль 0,4062 - 0,4069 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,4800     26,5100

EUR/UAH     29,5675      29,5984

RUB/UAH     0,4062        0,4069

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 2 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,5800 - 26,6200 грн/доллар, евро 29,7297 - 29,7718 грн/евро, российский рубль 0,4059 - 0,4067 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,48 грн/доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 мая установлен на таком уровне: 2648,0461 гривен за 100 долларов (-7,6781 гривен).

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Темы: Курс доллара
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