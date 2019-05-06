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Курс долара трохи зріс на міжбанку

Новини » Фінанси    06.05.2019 - 10:37
Курс долара трохи зріс на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 6 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 3 копійки до 26,54 грн/долар, курс купівлі до 26,51 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 29,68 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару закрилися в діапазоні 26,5100 - 26,5400 грн/долар, євро 29,6540 - 29,6849 грн/євро, російський рубль ,4060 - 0,4067 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,5100    26,5400

EUR/UAH     29,6540    29,6849

RUB/UAH     0,4060      0,4067

Курс долара трохи зріс на міжбанку

Нагадаємо, 3 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,4800 - 26,5100 грн/долар, євро 29,5675 - 29,5984 грн/євро, російський рубль 0,4062 - 0,4069 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,48 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 травня встановлено на такому рівні: 2648,0461 гривень за 100 доларів (-7,6781 гривень).

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Теми: Курс долара
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