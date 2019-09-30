Курс доллара растет на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 6 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 30 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 24,19 гривен за доллар, курс в покупке до 24,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 26,46 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,1600 - 24,1900 грн/доллар, евро 26,4382 - 26,4686 грн/евро, российский рубль 0,3738 - 0,3744 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1600 24,1900 EUR/UAH 26,4382 26,4686 RUB/UAH 0,3738 0,3744

Напомним, 27 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,1000 - 24,1300 грн/доллар, евро 26,3485 - 26,3748 грн/евро, российский рубль 0,3485 - 0,3789 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,08 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 сентября установлен на таком уровне: 2408,2809 гривен за 100 долларов (-10,4147 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 26 сентября - 2412,0199 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.

Как сообщало РБК-Украина, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-сентябрь 2019 года на 13%.

Аналитики прогнозируют в течение недели дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7/23,9 грн.