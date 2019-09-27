ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Аналитики оценили влияние переговоров с МВФ на курс доллара

Новости » Экономика    27.09.2019 - 16:30
Аналитики оценили влияние переговоров с МВФ на курс доллара
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Участники рынка надеются на то, что украинские власти сумеют договориться с МВФ

Валютный рынок спокойно отреагировал на новости о том, что миссия Международного валютного фонда 26 сентября покинула Киев без одобрения новой программы. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Ка отметил аналитик, в пятницу, 27 сентября, гривна продолжила умеренно укрепляться, доллар торговался на межбанке в диапазоне 24,05-24,13 грн.

"Связано это с двумя вещами. Во-первых, ситуация выглядит поправимой, речь идет о возможной отсрочке для подписания новой программы, а не о ее принципиальной невозможности. Во-вторых, Украина не испытывает острой потребности в немедленном получении кредитов. Придут деньги ближе к концу года, или даже в начале следующего - негатива от этого не будет", - добавил он.

По его мнению, последние аукционы ОВГЗ, и покупки валюты на рынке Нацбанком позволили создать подушку безопасности, покрывающие краткосрочные потребности в деньгах.

Аналитик Альпари считает, что камнем преткновения на переговорах Украины с МВФ стали вопросы независимости НБУ от исполнительной власти и возможность возврата "ПриватБанка" прежним собственникам после его национализации и дорогой операции спасения.

"Оба вопроса непосредственно влияют на финансовую стабильность", - подчеркнул он.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будут продолжаться в ближайшие недели.

По итогам визита МВФ также дал рекомендации Украине относительно проведения реформ. Как отмечается в заявлении, реформы предусматривают установление прочного верховенства права, в том числе с помощью судебной реформы, и решительную борьбу с коррупцией.

Курс доллара упал до нового минимума с января 2016 года В НБУ назвали причины укрепления курса гривны к доллару
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь