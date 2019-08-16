Курс доллара немного вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 16 августа 2019 года повысился на 1 копейку до 25,19 гривен за доллар, курс в покупке до 25,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 27,90 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1600- 25,1900 грн/доллар, евро 27,8697 - 27,9004 грн/евро, российский рубль 0,3786 - 0,3792 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1600 25,1900 EUR/UAH 27,8697 27,9004 RUB/UAH 0,3786 0,3792

Напомним, 15 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1500 - 25,1800 грн/доллар, евро 27,9466 - 27,9855 грн/евро, российский рубль 0,3800 - 0,3809 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 19 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,14 гривен за доллар, что на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 августа установлен на таком уровне: 2514,2848 гривен за 100 долларов (-17,8803 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 16 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 15 копеек до 25,34 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 25 копеек до 28,26 гривен за доллар.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,07 (25,23 - 15 августа), продажи - 25,34 (25,49 - 15 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,76 (28,02 - 15 августа), продажи - 28,26 (28,51 - 15 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,52 (3,56 - 15 августа), продажи 3,92 (3,96 - 15 августа) грн за 10 рублей.