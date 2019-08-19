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Курс долара трохи знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    19.08.2019 - 17:10
Курс долара трохи знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 19 серпня 2019 року знизився на 5 копійок до 25,14 гривень за долар, курс купівлі до 25,12 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 27,89 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,1200 - 25,1450 грн/долар, євро 27,8731 - 27,8983 грн/євро, російський рубль 0,3752 - 0,3760 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,1200

25,1450

EUR/UAH

27,8731

27,8983

RUB/UAH

0,3752

0,3760

Курс долара трохи знизився на міжбанку

Нагадаємо, 16 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1600 - 25,1900 грн/долар, євро 27,8697 - 27,9004 грн/євро, російський рубль 0,3786 - 0,3792 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2019 року встановив офіційний курс встановив офіційний курс на рівні 25,17 гривень за долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 серпня встановлено на такому рівні: 2517,5684 гривень за 100 доларів (+3,2836 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 19 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем підвищила на 1 копійку до 25,35 гривень за долар, курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 28,23 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,09 (25,07 - 16 серпня), продажу - 25,35 (25,34 - 16 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,74 (27,76 - 16 серпня), продажу - 28,23 (28,26 - 16 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,51 (3,52 - 9 серпня), продажу 3,90 (3,92 - 9 серпня) грн за 10 рублів.

НБУ підвищив офіційний курс долара Курс долара 19 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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