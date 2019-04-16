Курс доллара немного снизился на межбанке

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар упал на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 16 апреля 2019 года снизился на 2 копейки до 26,72 грн/доллар, курс в покупке до 26,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,18 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7000 - 26,7200 грн/доллар, евро 30,1603 - 30,1802 грн/евро, российский рубль 0,4145 - 0,4151 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7000 26,7200

EUR/UAH 30,1603 30,1802

RUB/UAH 0,4145 0,4151

Напомним, 16 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7100 - 26,7400 грн/доллар, евро 30,1876 - 30,2215 грн/евро, российский рубль 0,4153 - 0,4160 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,72 грн/доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 апреля установлен на таком уровне: 2672,2277 гривен за 100 долларов (-8,7927 гривен).