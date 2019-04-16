Курс долара трохи знизився на міжбанку

Фото: колаж (Pіxabay)

Долар впав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 16 квітня 2019 року знизився на 2 копійки до 26,72 грн/долар, курс купівлі до 26,70 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 30,18 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7000 - 26,7200 грн/долар, євро 30,1603 - 30,1802 грн/євро, російський рубль 0,4145 - 0,4151 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7000 26,7200

EUR/UAH 30,1603 30,1802

RUB/UAH 0,4145 0,4151

Нагадаємо, 16 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7100 - 26,7400 грн/долар, євро 30,1876 - 30,2215 грн/євро, російський рубль 0,4153 - 0,4160 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,72 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 квітня встановлено на такому рівні: 2672,2277 гривень за 100 доларів (-8,7927 гривень).