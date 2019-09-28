Курс доллара с начала года упал на 13%

Официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился январь-сентябрь 2019 года на 13%. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Так, на 30 сентября 2019 года НБУ установил курс на уровне 2408,2809 гривен за 100 долларов, что 360,5455 гривен меньше, чем на 31 декабря 2018 года (2768,8264 гривен за 100 долларов)

Стоит отметить, что курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за сентябрь курс упал на 4%.

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В НБУ заявили, что на курс гривны к доллару в 2019 году влияет увеличение валютных поступлений по нескольким каналам.

Комментируя политику плавающего курса, которую проводит НБУ, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари напомнил о том, что "стабильность есть только на кладбище".

"Стабильный курс - это сладкая конфета, на которую люди ведутся, но она очень дорого стоит, обходится всегда потерями, кризисами. И гораздо хуже иметь иллюзию стабильности, чем иметь реальный плавающий курс, который адекватно реагирует на то, что происходит на рыке", - сказал представитель НБУ.

Финансовые аналитики украинских компаний не ожидают значительного роста курса доллара к гривне до конца 2019 года. Прогнозы колеблются от 25,5 до 26,5 грн за доллар.

Отметим, украинская национальная валюта гривна за последние десять лет обесценивалась по отношению к доллару на 180%.