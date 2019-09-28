Курс долара з початку року впав на 13%

Офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився січень-вересень 2019 року на 13%. Про це свідчать дані НБУ.

Так, на 30 вересня 2019 року НБУ встановив курс на рівні 2408,2809 гривень за 100 доларів, що 360,5455 гривень менше, ніж на 31 грудня 2018 року (2768,8264 гривень за 100 доларів)

Варто відзначити, що курс долара знижувався протягом більшості місяців. При цьому тільки за вересень курс впав на 4%.

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У НБУ заявили, що на курс гривні до долара у 2019 році впливає збільшення валютних надходжень по декількох каналах.

Коментуючи політику плаваючого курсу, яку проводить НБУ, керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі нагадав про те, що "стабільність є тільки на кладовищі".

"Стабільний курс - це солодка цукерка, на яку люди ведуться, але вона дуже дорого коштує, обходиться завжди втратами, кризами. І набагато гірше мати ілюзію стабільності, ніж мати реальний плаваючий курс, який адекватно реагує на те, що відбувається на рику", - сказав представник НБУ.

Фінансові аналітики українських компаній не очікують значного росту курсу долара до гривні до кінця 2019 року. Прогнози коливаються від 25,5 до 26,5 грн за долар.

Зазначимо, українська національна валюта гривня за останні десять років знецінювалася по відношенню до долара на 180%.