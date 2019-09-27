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В НБУ назвали причины укрепления курса гривны к доллару

Новости » Финансы    27.09.2019 - 13:38
В НБУ назвали причины укрепления курса гривны к доллару
Фото: Емал Бахтарі (пресс-служба НБУ)

Увеличение валютных поступлений привело к изменению курса

На курс гривны к доллару в 2019 году влияет увеличение валютных поступлений по несколькимм каналам. Об этом заявил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтарм в интервью "7 канала".

Как отметил представитель НБУ, сейчас на рынке наблюдается благоприятная ситуация. В частности, дешевеют импортные товары, нефть и газ. В то же время для экспорта неплохие условия: в аграрном секторе рекордный урожай, а у металлургов большие объемы валютной выручки.

"Надо не забывать нашу ИТ-отрасль, которая ежегодно растет. Все больше украинских компаний работают на иностранных заказчиков, соответственно они зарабатывают валюту, которую также продают на рынке", - заявил Бахтари.

По его словам, "все это способствует тому, что валюты на рынке много, ее достаточно, и соответственно она давит на курс доллара, который снижается, потому что это законы рынка".

Новый фактор, который поддерживает курс в этому году, - это значительные объемы покупки нерезидентами гривневых государственных ценных бумаг, добавил он. С начала года объем вложений вырос в 15 раз и сейчас держится на уровне около 97 млрд грн.

Комментируя политику плавающего курса, которую проводит НБУ, Бахтарі напомнил о том, что "стабильность есть только на кладбище".

"Стабильный курс - это сладкая конфета, на которую люди ведутся, но она очень дорого стоит, обходится всегда потерями, кризисами. И гораздо хуже иметь иллюзию стабильности, чем иметь реальный плавающий курс, который адекватно реагирует на то, что происходит на рыке", - сказал представитель НБУ.

Отметим, украинская национальная валюта гривна за последний год (с 4 сентября 2018 года до 4 сентября 2019 года) укрепилась к доллару на 12,8% и заняла второе место среди самых крепких валют. Однако за десять лет гривна обесценилась на 184%

Напомним, глава Национального банка Яков Смолий в начале сентября заявил, что укрепление курса гривны к доллару в 2019 году было обусловлено фундаментальными рыночными факторами.

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