Курс доллара начал расти на межбанке

Фото: курс доллара на межбанке растет (пресс-служба НБУ)

Доллар немного подорожал на открытии межбанка

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:02 8 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже поднялся на 1 копейку - до 23,78 гривен за доллар, курс в покупке до 23,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки - до 26,47 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,7550 - 23,7800 грн/доллар, евро 26,4488 - 26,4695 грн/евро, российский рубль 0,3837 - 0,3843 грн/рубль.

Валюта Курс BID/ASK USD/UAH 23,7550 / 23,7800 EUR/UAH 26,4488 / 26,4695 RUB/UAH 0,3837 / 0,3843

Напомним, 3 января 2019 года торги по доллару закрылись в диапазоне 23,7400 - 23,7700 грн/доллар, евро 26,4724 - 26,5059 грн/евро, российский рубль 0,3829 - 0,3836 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 8 января 2020 года установил официальный курс доллара на уровне 23,67 гривен, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Отметим, в первый банковский день 2020 года курс доллара резко упал более чем на 50 копеек после скачка перед Новым годом.

Кроме того, регулятор сообщил о том, что среднедневной объем валютных операций между банками 2019 году вырос в 1,5 раза - до 380 млн долларов. Рост объемов межбанка является свидетельством макроэкономической стабилизации и большей инвестиционной привлекательности Украины.