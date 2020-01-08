Курс долара почав зростати на міжбанку

Фото: курс долара на міжбанку росте (прес-служба НБУ)

Долар трохи подорожчав на відкритті міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 11:02 8 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу піднявся на 1 копійку - до 23,78 гривень за долар, курс купівлі до 23,75 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки - до 26,47 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,7550 - 23,7800 грн/долар, євро 26,4488 - 26,4695 грн/євро, російський рубль 0,3837 - 0,3843 грн/рубль.

Валюта Курс BID/ASK USD/UAH 23,7550 / 23,7800 EUR/UAH 26,4488 / 26,4695 RUB/UAH 0,3837 / 0,3843

Нагадаємо, 3 січня 2019 року торги по долару закрилися в діапазоні 23,7400 - 23,7700 грн/долар, євро 26,4724 - 26,5059 грн/євро, російський рубль 0,3829 - 0,3836 грн/рубль.

Національний банк України на 8 січня 2020 року встановив офіційний курс долара на рівні 23,67 гривень, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Відзначимо, в перший банківський день 2020 року курс долара різко впав більш ніж на 50 копійок після стрибка перед Новим роком.

Крім того, регулятор повідомив про те, що середньоденний обсяг валютних операцій між банками 2019 році зріс у 1,5 рази - до 380 млн доларів. Зростання обсягів міжбанку є свідченням макроекономічної стабілізації та більшої інвестиційної привабливості України.