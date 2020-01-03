Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар в начале 2020 года стабилен

Курс доллара на межбанке в продаже 3 января 2020 года снизился на 2 копейки до 23,77 гривен за доллар, курс в покупке до 23,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 26,50 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,7400 - 23,7700 грн/доллар, евро 26,4724 - 26,5059 грн/евро, российский рубль 0,3829 - 0,3836 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,7400 23,7700 EUR/UAH 26,4724 26,5059 RUB/UAH 0,3829 0,3836

Напомним, 27 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,7400 - 23,7900 грн/доллар, евро 26,4914 - 26,5472 грн/евро, российский рубль 0,3821 - 0,3830 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 3 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 54 копейки до 23,97 гривен за доллар, курс евро снизился на 53 копейки до 26,78 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,47 (23,67 - 28 декабря), продажи - 23,97 (24,52 - 28 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,04 (26,28 - 28 декабря), продажи - 26,78 (27,31 - 28 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,55 - 28 декабря), продажи 3,89 (3,90 - 28 декабря) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,67 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 января установлен на таком уровне: 23,6785 гривен за 1 доллар (-0,0077 гривен).