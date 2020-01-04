Валютный рынок Украины в 2019 году вырос на 50%

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Активность на рынке увеличилась в 1,5 раза

Среднедневной объем валютных операций между банками 2019 году вырос в 1,5 раза до 380 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, объем на межбанковского валютном рынке превысил 90 млрд долларов.

Как отметили в НБУ, рост объемов межбанка является свидетельством макроэкономической стабилизации и большей инвестиционной привлекательности страны. "Важным двигателем этого процесса является валютная либерализация, которую Национальный банк проводил в течение последних лет", - добавили в НБУ.

Также важным является то, что украинцы постепенно привыкают к режиму плавающего курса гривны. "Они все меньше реагируют на краткосрочные курсовые колебания, ведь есть понимание, что гривна может не только ослабляться, но и укрепляться", - подчеркнули в НБУ.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в течение 2019 года купил на межбанке валюты на 8462,60 млн долларов и продал на 529,23 млн долларов. Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 7933,38 млн долларов.

Напомним, по данным НБУ, украинцы продали за 2019 год валюты на 14943,4 млн долларов и купили на 14766,6 млн долларов. Чистая продажа составила 176,8 млн долларов.